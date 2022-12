Le Franco-sénégalais Malang Sarr a été recruté en 2021 par Chelsea puis prêté au FC Porto où il avait réalisé une bonne saison. Envoyé sur le Rocher pour un nouveau prêt, le défenseur qui espérait avoir plus de temps de jeu avec l’AS Monaco est déçu de son nouveau statut. Et ne devrait pas rester en France à en croire son agent qui affirme que le joueur de 23 ans pourrait quitter le club en raison de frustrations liées à son manque de temps de jeu en principauté.

« Il est un peu déçu car il a quitté Chelsea pour jouer davantage. On va voir s’ils vont le laisser partir en janvier. Le Torino le voulait l’été dernier, et l’AC Milan le suit depuis longtemps », a déclaré Frederico Pastorello à un media italien. Cependant, en cas de départ, l’ancien défenseur de l’OGC Nice ne devrait pas rester longtemps sans trouver un club. Les Blues pourraient le prêter dans un autre club pour la seconde partie de saison. Et les potentielles destinations seraient le Torino qui le suivait cet été et le Milan AC, qui a un œil sur lui depuis longtemps : « Le Torino le voulait l’été dernier, et l’AC Milan le traque depuis longtemps » ajoute l’agent du joueur, Frederico Pastorello.