Le gala de Hyacinthe Sarr, dimanche 18 décembre 2022, au terrain Gaal gui, n’est pas allé à son terme. Si la première demi-finale s’est passée dans les règles avec la victoire de Thiacka Faye sur Cheikh Diagne, ça n’a pas été le cas pour la deuxième demi-finale.

En effet, les deux adversaires que sont Diam Terry et Libidor ont écopé de deux avertissements chacun, à un moment du combat. Mais quand, à la fin, l’arbitre Mbaye Sarr a donné un 3e avertissement à Diam Terry pour signifier la victoire de Libidor, les amateurs ont, presque unanimement, contesté ce verdict rendu par l’arbitre. Ils sont allés plus loin en jetant des projectiles et autres objets, empêchant la poursuite du gala.

Alors, comme Thiacka Faye avait déjà gagné sa ½ finale, il devait logiquement affronter Libidor, donné vainqueur par l’arbitre. Et comme le vainqueur du tournoi devait gagner 1.000.000FCFA et le finaliste malheureux 700.000FCFA, le 1.700.000FCFA a été équitablement partagé entre les deux lutteurs qui devaient disputer la finale.

À l’arrivée, Libidor et Thiacka Faye sont repartis avec 850.000 FCFA chacun, tandis que Diam Terry et Cheikh Diagne ont empoché 100.000 FCFA chacun.

Les Arènes TV