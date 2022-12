C’est l’un des rendez-vous du ballon rond les plus attendus de cette nouvelle année 2023. Le CHAN réservé uniquement aux joueurs qui évoluent dans leurs championnats locaux se tiendra du 13 janvier au 4 février et mettra aux prises 17 équipes suite au retrait de l’Ouganda. Parmi elles, la République démocratique du Congo, la formation la plus titrée avec 2 trophées ex æquo avec le Maroc. Les Léopards locaux qui partagent leur groupe avec les Lions du Sénégal et les Ivoiriens se rassembleront à Kinshasa le mardi 27 décembre pour un mini-stage jusqu’à samedi 31 décembre, au terme de ce mini stage 28 joueurs de la liste des 39 présélectionnés seront retenus définitivement.