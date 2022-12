L’ancien international sénégalais Moustapha Bayal, qui a accordé un entretien au site Peuple Vert, a notamment évoqué le parcours des Lions à la 22e édition de la Coupe du Monde qui a été remportée par l’Argentine de Messi. L’ex défenseur de Saint Etienne juge satisfaisant le bilan des hommes d’Aliou Cissé.

Huitième de finaliste de la Coupe du Monde qui s’est achevée hier soir après le sacre de l’Argentine devant la France, le Sénégal a été éliminé par l’Angleterre (3-0) après avoir réussi à décrocher son billet pour les huitièmes de finale pour la deuxième fois de son histoire. Si certains pensent que les Lions ont raté leur mondial, Bayal Sall de son côté estime que les coéquipiers de Kalidou Koulibaly ont réalisé un bon parcours au Qatar. « Tout d’abord, ils ont gagné la CAN cette année. Ils l’ont ramené pour la première fois dans notre pays. Ils ont bien joué. Je suis fier d’eux. Je les encourage à continuer dans cette direction malgré la défaite contre l’Angleterre. Ils ont bien représenté le pays et nous ont donné beaucoup de fierté. Ils ont fait une bonne coupe du monde« , déclare l’ancien international sénégalais qui n’a pas manqué de faire la revue de ses compatriotes au sein de l’effectif stéphanois cette saison.

« Je ne connais pas Ibrahima Wadji personnellement. Je l’ai peu vu jouer aussi, tout comme Dieye et Cheikh Fall. Toutefois, je connais bien Boubacar Fall, c’est mon petit, je l’ai souvent au téléphone. Je le conseille, c’est un bon gardien. Il est grand avec un bon pied gauche. Si on lui donne sa chance, on pourra voir son niveau. Il a joué avec la sélection espoirs du Sénégal et il a été bon. J’aimerais qu’on lui donne sa chance. Il faut lancer des jeunes du centre. Il ne peut pas jouer toujours en réserve sans avoir sa chance avec les professionnels. Ça ne suffit pas de s’entraîner avec les professionnels, il faut jouer en match officiel. Étienne Green est un bon gardien. J’aime beaucoup son profil. Même si c’est difficile pour lui en ce moment, il faut trouver le moyen qu’il aille mieux. Il y a une raison au fait qu’il ne performe pas. Il faut parler avec lui et trouver le moyen de débloquer ce qui le bloque. Je pense qu’il peut regagner sa place. Ce n’est pas facile d’être le gardien numéro 1. Il y a beaucoup de pression ! »