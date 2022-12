Les compositions officielles de la finale du Mondial 2022 entre l’Argentine et la France sont tombées ! Si les Italiens conservent leur fameux 4-2-3-1, les Argentins reviennent au 4-3-1-2.

L’Argentine avec Di María

Du côté de l’Albiceleste, qui rêve de remporter un troisième titre, comme son adversaire du jour, Lionel Scaloni va faire jouer son équipe en 4-3-2-1. Enzo Fernandez est placé comme sentinelle auprès de Rodrigo De Paul et Alexis MacAllister. Lionel Messi est placé un cran plus haut. Enfin, Julian Alvarez accompagne Angel Di Maria en attaque. L’attaquant de la Juventus était remplacé lors des trois derniers matchs.

Sans surprise, la France de Didier Deschamps se présente en 4-2-3-1, un schéma de jeu qui a porté ses fruits depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais les Bleus évolueront avec une charnière centrale différente de celle aligné en demi-finale. En effet, Dayot Upamecano va reprendre sa place de titulaire aux côtés de Raphael Varane. Au milieu, Adrien Rabiot fait son retour dans le onze titulaire.

Voici les compos officielles

Le onze de l’Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico – De Paul, Fernandez, MacAllister – Messi – Di Maria, Alvarez

Le onze de la France : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Girou

The line-ups are in!

Today's #FIFAWorldCup Final Starting XIs for Argentina and France ⤵️

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022