Première période de rêve pour l’Argentine face à la France. A la pause de cette finale du Mondial 2022, les Argentins mènent 2-0 face aux Français. Un but de Leo Messi et un autre de d’Angel Di Maria.

La France est complètement hors-jeu, et c’est l’Argentine qui en profite parfaitement. En totale maîtrise, l’Albiceleste domine largement et mène les débats dans cette grande finale de la Coupe du Monde au Qatar. Après 45 minutes de jeu, les hommes de Lionel Scaloni sont devant à la marque (2-0). Messi a ouvert le score sur penalty (23e) puis Di Maria a scoré le second (36e).

La France doit réagir et ça, Didier Deschamps, dont le schéma tactique est mis en mal, le sait. Le sélectionneur des Bleus a effectué deux changements peu avant la pause avec les entrées de Marcus Thuram et Randal Kolo Muani et les sorties d’Olivier Giroud et Ousmane Dembélé qui a concédé le penalty sur Di Maria, qui a donc emmené l’ouverture du score pour l’Argentine.

⏸ Goals from Messi and Di Maria give Argentina a half-time lead! #FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

