L’aventure se poursuit pour Gareth Southgate à la tête des Three Lions de l’Angleterre. Alors que son équipe a été éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde par la France (1-2), le technicien anglais de 52 ans a en effet été maintenu au poste de sélectionneur dans l’optique des qualifications à l’Euro 2024 qui se jouera en Allemagne.

Thank you for your fantastic support. We'll see you in March for the start of our #EURO2024 qualifying campaign! 👏 pic.twitter.com/YbFa0yOfOH

— England (@England) December 18, 2022