La médaille de bronze de ce Mondial revient pour l’instant à al Croatie qui mène 2 à 1 face au Maroc à la pause.

Rien est encore joué pour d’adjuger de la médaille de bronze de cette Coupe du Monde au Qatar, mais la Croatie a pris l’avantage face au Maroc. Après 45 minutes âprement disputées, les hommes de Zlatko Dalic mènent sur le score de 2 à 1 devant les Lions de l’Atlas, dont la défense ne semble plus aussi hermétique.

La rencontre a débuté à grande vitesse. Les Croates ont trouvé la faille dès la 7e minute sur un joli coup de tête de Josko Gvardiol. Mais les Marocains sont revenus à la marque deux minutes plus tard. Et c’est Achraf Dari qui égalisait par un coup de tête. Malgré leur domination, les hommes de Walid Regragui se faisaient à nouveau surprendre par un but de Mislav Orsic (42e).

Croatia hold the lead after the first half ⏸️#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2022

