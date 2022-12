Blessé avec la sélection sénégalaise lors de la Coupe du Monde au Qatar, Cheikhou Kouyaté qui souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers a été finalement opéré cette semaine. Cette intervention chirurgicale l’éloignera des pelouses pour une durée de 10 à 12 semaines. Ce qui semble être une éternité pour l’entraîneur de Nottingham qui compte vraiment sur le joueur Sénégalais devenu un élément important dans son effectif. Steve Cooper qui a réussi à l’attirer au côté de Forest à la suite de la fin de son son contrat avec Crystal Palace estime que le milieu de terrain va beaucoup leur manquer.

« Cela va l’exclure maintenant pendant 10 à 12 semaines. C’est un défi pour lui qu’il doit relever et faire de son mieux. Il nous manquera, c’est sûr, sur le terrain et, également, en dehors du terrain, à cause du caractère et de la personnalité qu’il est. C’est un peu dommage de voir comment tout a évolué avec la blessure, mais nous ne voulons pas vraiment entrer là-dedans. C’est arrivé maintenant, nous devons donc tous nous engager y compris Cheikhou à le récupérer le plus rapidement possible », a déclaré l’entraîneur Steve Cooper après la victoire amicale 2-1 de son équipe contre Valence.

wiwsport.com