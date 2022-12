Après avoir manqué la reprise contre Hull City le week-end dernier, Ismaila Sarr (17 matchs, 6 buts, 3 passes décisives en Championnat cette saison) va faire son grand retour avec Watford ce samedi, après avoir disputé la Coupe du Monde. L’ailier de 24 ans est titulaire pour le déplacement à Huddersfield à l’occasion de la 23e journée de Championship.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦

Two changes for the Hornets, including a debut for Bacuna and Sarr's return.#WatfordFC pic.twitter.com/z94jm2j7tZ

— Watford Football Club (@WatfordFC) December 17, 2022