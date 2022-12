L’ASC Ville de Dakar se classe à la 5e position de la Coupe d’Afrique des Clubs édition 2022 après ses deux victoires enregistrées lors des matchs de classement. Une position assez encourageante pour le club de la municipalité dakaroise qui découvrait cette compétition pour la première fois.

Éliminée en quart de finale de la Coupe d’Afrique des clubs par les Mozambicaines de Costa Do Sol (37-53), l’Asc Ville de Dakar a remporté hier, son match de classement contre l’Asb Cnss (74-43). Un duel que le club de la Municipalité a largement dominé en remportant tous les quart temps (16-15, 16-7, 26-10, 16-11), grâce notamment à Fatoumata Diango, meilleure marqueuse du match (21 pts). Un succès qui a permis aux joueuses de Ousmane Diallo de disputer le match pour les 5e et 6e places au classement, ce matin. Une rencontre également dominée par l’équipe championne du Sénégal devant les joueuses de Kenya Ports Authority.

Les partenaires de Couna Ndao qui ont dominé de bout en bout ce samedi les représentantes du Kenya (71-51) au match de classement terminent à la cinquième position de leur première campagne africaine. Au rayon des statistiques, l’équipe championne du Sénégal quitte le Mozambique où s’est joué ce tournoi qui regroupait les meilleurs clubs de basket du continent avec 3 victoires et 3 défaites. Un bilan jugé satisfaisant selon le coach Ousmane Diallo.

«Comme nous l’avons tous dit : nous étions novices dans cette compétition. Il fallait venir participer et apprendre. C’est ça qui était le plus important. On ne doit pas s’absenter pour ces compétitions. On devait venir et apprendre. C’est ça le plus important. Ça nous a permis d’évaluer le niveau et de savoir ce qui se fait en Afrique. Il y a beaucoup d’enseignements à tirer au niveau du jeu, de l’intensité, de la compétition. Il y a une bonne prestation parce qu’on s’est battu, bien qu’on ait perdu des matchs. Tous les matchs étaient difficiles. On a perdu par manque de maturité, par manque d’expérience. Ce sont les détails qui font la différence. Notre participation a été honorable. Nous avons été éliminés en quart de finale par la meilleure équipe du tournoi et qui l’a organisé», a indiqué le technicien sénégalais.

