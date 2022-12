Dans un entretien accordé à Nice Matin, le milieu de terrain a évoqué la possibilité de jouer avec l’Equipe de France, le Maroc ou le Sénégal. S’il promet une décision bientôt, Sofiane Diop avoue faire face à un choix difficile.

À 22 ans, Sofiane Diop représente forcément un bel avenir du football du côté de l’Hexagone. Passé par toutes les sélections de jeunes en Equipe de France, le joueur formé au Stade Rennais fait, aujourd’hui, partie des indiscutables de Sylvain Ripoll, sélectionneur des U21 français. Mais malgré ses excellentes prestations avec les Espoirs, il n’a jamais encore été appelé par Didier Deschamps.

Une décision à prendre l’été prochain

Dans le même temps, d’autres sélections se l’arrachent. Né à Tours de père sénégalais et d’une mère marocaine, l’actuel milieu de terrain de l’OGC Nice a également la possibilité de jouer avec les Lions du Sénégal ou les Lions de l’Atlas, demi-finalistes du Mondial. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et son homologue marocaine, la FRMF, ont approché, dans un passé très récent, le joueur. Et il devra faire un choix.

« La sélection ? Je prendrai ma décision l’été prochain », assure Sofiane Diop dans un entretien avec Nice Matin. Néanmoins, le choix que fera l’ancien joueur de l’AS Monaco ne semble pas aussi évident que ça, comme il le reconnaît d’ailleurs. « Mon père est sénégalais, ma mère marocaine, et moi je suis né en France. Ce ne sont pas les meilleures dispositions pour faire un choix quand on parle du champion du monde en titre, du demi-finaliste de ce Mondial et du champion d’Afrique. »

« On n’est pas à l’abri de faire des sélections différentes avec mes frères (sourire). Ce serait mentir de dire qu’il n’y a pas eu de discussions entre les fédérations et mes parents, mais je n’ai pas envie de me polluer l’esprit. Je veux faire abstraction de ça et rester focus sur mon club. J’ai pour objectif de faire l’Euro Espoirs avec la France à la fin de saison, je prendrais ma décision ensuite. Elle n’est pas prise pour l’instant », a poursuivi Sofiane Diop. De quoi faire espérer Bleus et Lions ? Evidemment.

