Après la déception suite à l’élimina- tion en demi-finale face à la France, le Maroc doit impérativement se remobiliser pour décrocher une médaille de bronze historique face à la Croatie, ce samedi (15h00 GMT).

C’est toujours la même pénible histoire : quand on perd une demi-finale, il faut se remobiliser plus tard pour un dernier match. Généralement, plus particulière- ment dans le football, peu ont envie de participer à ce genre de rencontre. Mais pour le Maroc, l’histoire est bien différente et se situe au-delà d’une défaite en demi-finale face à la meilleure sélection du monde, autrement dit, l’équipe championne en titre, la France.

Battus 2 à 0 par les Bleus, mercredi, les Lions de l’Atlas disputent la petite finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar ce samedi, à 15h00 GMT, au Khalifa International Stadium. L’adversaire est bien connu puisqu’il s’agira de l’actuelle vice-championne du monde en titre, la Croatie, que les hommes de Walid Regragui avaient affrontée lors de la première journée de la phase de groupes avec un 0-0 qui a enclenché leurs ambitions.

Pour aborder une telle rencontre dans un stade qui vibrera encore certainement à ses rythmes et à ses couleurs, le Maroc devra chercher et trouver des ressources. D’autant plus qu’il devrait encore être dimi- nué par les probables absences du capitaine Romain Saïss et de Nayef Aguerd, l’axe central de la défense marocaine qui a tant impressionné dans cette Coupe du Monde. Si le premier a joué plus d’un quart d’heure contre la France, le second a déclaré forfait à la dernière minute.

Sans doute, il ne manquera pas de sources de motivation côté maro- cain. Première nation africaine à atteindre le carré d’as d’une Coupe du Monde de football, le Maroc sait qu’il a l’occasion d’honorer encore plus ce rang en décrochant la toute première médaille pour l’Afrique.

En face, la Croatie veut s’adjuger de sa troisième médaille après avoir déjà remporté le bronze en 1998 puis l’argent en 2018. Voilà donc de bonnes raisons pour vivre un grand match entre « malheureux perdants ».

