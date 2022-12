Blessé lors de la Coupe du Monde, Cheikhou Kouyaté est revenu à Nottingham Forest avec plus de gravité. Il s’est d’ailleurs fait opéré et sera absent pour plusieurs semaines.

Bizarre. Depuis plusieurs jours maintenant, l’état physique réel de Cheikhou Kouyaté est au centre de toutes les attentions. Le milieu de terrain des Lions traîne une blessure contractée depuis le premier match du Sénégal à la Coupe du Monde face aux Pays-Bas. Titulaire lors de cette rencontre, Yadel a dû être remplacé à la 73e minute après s’être accroché avec Frenkie de Jong.

Une absence beaucoup plus longue que prévue

Au lendemain de cette défaite (0-2) face aux Néerlandais, la Fédération Sénégalaise de Football avait publié un communiqué dans lequel elle indiquait que « l’examen IRM (passé par Cheikhou Kouyaté) a révélé une discrète inflammation au niveau de son ischio-jambier droit. Il sera donc probable indisponible pour le prochain match du Sénégal ». De quoi espérer le revoir avant la fin du parcours ? Finalement non.

Malgré que le Sénégal se soit allé jusqu’en huitièmes de finale, Kouyaté restera définitivement à l’écart des terrains. De retour dans son club de Nottingham Forest, le joueur de 32 ans repassait des examens qui révèlent indiscrètement une blessure beaucoup plus importante. Par ailleurs, le numéro 8 des Lions est passé à la case opératoire et ne devrait rejouer avant au moins deux mois. De quoi agacer les dirigeants de Nottingham. De quoi épingler (encore) la FSF et le staff médical des Lions ?

Dans une publication sur son compte Instagram, Kouyaté a partagé un message où il remercie ses fans pour le soutien. « Ce n’est jamais facile et ce n’est jamais fini et ce sera un combat renouvelé chaque matin, mais c’est possible ! La douleur que tu ressens aujourd’hui est la force que tu ressens demain ! Merci beaucoup pour tout vos messages de soutien qui m’ont fait beaucoup de bien. Ça me fait chaud au Coeur de voir votre gentillesse et votre bienveillance. Merci pour l’amour que vous me donner. »

wiwsport.com