Décidément, Nicolas Jackson est parti pour être la vedette du mercato d’hiver qui s’annonce. Au milieu de plusieurs intérêts notamment en Angleterre, l’attaquant international sénégalais devra ajouter Everton à la liste de ses prétendants.

A l’en croire les informations tombées ce week-end, Everton a exprimé son intérêt pour l’attaquant de Villarreal Nicolas Jackson. Selon The Daily Mail repris par Goodison News, les Toffees pourraient devancer les clubs qui suivent le joueur de 21 ans. La même source avait fait état l’été dernier, l’intérêt des Toffees pour l’attaquant sénégalais, bien qu’une décision n’eût pas été concrétisée.

De retour à la charge pour Jackson, Everton partage leur intérêt avec Aston Villa mais aussi Newcastle et Bournemouth qui surveilleraient l’attaquant de Villarreal. Il est sous contrat avec le club espagnol jusqu’à l’été 2026 et serait estimé à 30 millions d’euros. Jackson fournirait du rythme et de la puissance à la ligne avant de Frank Lampard, ce qui fait cruellement défaut en ce moment. L’avenir de Nico Jackson semble s’écrire du côté de l’Angleterre.

