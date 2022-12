Le président de l’IFA, Gianni Infantino, a annoncé ce matin la création d’une nouvelle Coupe du monde masculine des clubs, qui débutera en 2025 et réunira 32 des « meilleures équipes du monde ». Il a informé également que le Maroc va abriter l’édition 2023 qui comptera 7 équipes.

Lors d’un conseil de la FIFA organisé à Doha, l’instance du football mondial a pris la décision d’organiser le prochain Mondial des clubs au Maroc. Le pays avait déjà organisé cette compétition en 2014. Ce tournoi qui aura lieu au Maroc du 1er au 11 février 2023 sera la dernière édition avec le format à 7 équipes, créé en 2000, dont les vainqueurs du vainqueur de chaque confédération de leur premier trophée, et le vainqueur de la Ligue des champions. En effet en 2025, le nombre de participants passera de 7 à 32 équipes et se jouera tous les quatre ans.

Coupe du monde des clubs à 32 équipes à partir de 2025

« Comme vous vous en souvenez sûrement, nous avions trouvé un accord il y a trois ans pour une nouvelle Coupe du monde des clubs avec 24 équipes, qui devait se tenir en 2021. Cela a été reporté à cause du Covid. La nouvelle Coupe du monde des clubs aura lieu en 2025 et réunira 32 équipes, les meilleures équipes du monde, a indiqué le président de l’instance qui régit le football mondial. Bien sûr, les détails ou encore la localisation doivent encore être discutés. Mais ce tournoi à 32 clubs ressemblera à une Coupe du monde (des nations). Je ne sais pas ce que la presse britannique a dit (sur une soi-disant opposition de l’ECA), mais on discute et on a décidé qu’il y aura une Coupe du monde des clubs à 32 équipes qui se jouera tous les 4 ans. La première édition aura lieu à l’été 2025, dans ce slot où dans le passé il y avait la Coupe des confédérations. Ça sera évidemment un peu plus long. Ça sera les meilleures équipes du monde qui vont participer. Tous les détails vont être élaborés dans les prochaines semaines, les prochains moins, en consultation avec tout le monde. Aujourd’hui le conseil de la Fifa a pris la décision de principe d’organiser cette compétition », informe le président de la FIFA.

wiwsport.com