Le Maroc a encore du mal à avaler la pilule. Eliminés aux portes de la finale de la coupe du monde par la France (2-0), les Lions de l’Atlas auteurs d’une très grande compétition n’ont quand même pas apprécié l’arbitrage qui leur a été servi mercredi soir. En effet selon la FRMF (Fédération Marocaine de Football), deux penalties leur aurait été injustement refusé dans le match par l’arbitre mexicain César Arturo Ramos.

Dans une missive publiée ce jeudi, l’instance dirigeante du football marocain a annoncé avoir saisi l’autorité compétente pour arbitrer ces litiges après de la FIFA afin de « contester l’arbitrage ». « La FRMF a adressé une correspondance à l’instance compétente dans laquelle elle revient sur les situations arbitrales ayant privé la sélection marocaine de deux penalties incontestables de l’avis de plusieurs spécialistes de l’arbitrage » a indiqué le communiqué.

Outre avoir décrié la performance de l’arbitre M. Ramos, la FRMF a également pointé du doigt les arbitres de la VAR et s’indigne du fait que « le dispositif de l’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (VAR) n’ait pas réagi » sur certaines situations litigieuses comme l’action de Sofiane Bouffal contre de Lucas Hernandez dans la surface ou encore En-Nesyri ceinturé par Aurélien Tchouameni dans la zone de vérité. Le communiqué de souligner ainsi que « La FRMF ne ménagera aucun effort afin de défendre et préserver les droits des sélections nationales en prônant l’équité dans l’arbitrage et en dénonçant ces décisions arbitrales prises au cours ».

wiwsport