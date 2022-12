En conférence de presse, le président de la Fifa Gianni Infantino, qui a dressé un premier bilan de ce Mondial au Qatar, a décrit cette édition comme « la meilleure Coupe du monde de tous les temps » évoquant également l’héritage qu’elle laissera selon lui.

Il a affirmé que la compétition avait montré un « pouvoir de cohésion unique » et a remercié tous les travailleurs et les bénévoles impliqués pour avoir contribué à en faire « la meilleure Coupe du monde de tous les temps ». « Il y a eu 3,27 millions de spectateurs dans les stades. Nous avons joué 62 matchs sans incidents, dans une atmosphère très joyeuse », a développé Infantino, rapporte ouest France.

Le dirigeant helvético-italien a également été interrogé sur l’héritage de ce Mondial. « J’attendrai la fin de la finale pour juger, a-t-il d’abord répondu. Mais je pense d’ores et déjà que l’héritage transformateur de cette Coupe du monde est que de nombreuses personnes du monde entier sont venues au Qatar et ont découvert le monde arabe qu’elles ne connaissaient pas. Dans le même temps, les Qataris ou les Saoudiens ou les Émiratis se sont préparés à accueillir le monde. Ils ont ouvert leurs maisons, leurs portes, leur pays, pour accueillir des personnes du monde entier qui rentreront chez elles et parleront de leurs expériences. C’est un héritage non footballistique important que cette Coupe du monde a apporté. »

wiwsport.com