Avec Naby Sarr, Amadou Mbengue et Mamadou Loum Ndiaye, tous titulaires, Reading FC s’est incliné 3-2 devant Birmingham City, vendredi soir, en ouverture de la 23e journée de Chamipnship.

Reading FC, qui a pourtant semblé avoir connu un intéressant regain de forme lors de ses deux derniers matchs, s’est fait stopper net. Après deux victoires d’affilée, les Royals ont tombé de haut, ce vendredi soir, à l’occasion de leur déplacement à Birmingham City, dans le cadre de la 23e journée de Championship.

Malgré leur domination et les titularisations de leurs trois Sénégalais, les hommes de Paul Ince ont chuté sur la marque de 3 à 2, après avoir été mené 3 à 0. Naby Sarr a d’ailleurs commis un penalty, emmenant le but du 2-0. Ainsi, avec ce revers, Reading FC manque l’opportunité de remonter dans le Big 6 et voit son adversaire du jour le dépasser au classement.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 | Birmingham City 3-2 Reading The hosts hold on and take the points tonight.#BIRREA | 3-2 pic.twitter.com/sCOTre6jj6 — Reading FC (@ReadingFC) December 16, 2022

