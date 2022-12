Selon Ghanasoccernet.com, le Bénin et le Nigéria ont soumis leur candidature commune afin d’organiser la CAN 2025 retirée à la Guinée.

Après le retrait de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 à la Guinée il y’a quelques mois, d’autres pays ont manifesté leur souhait d’accueillir l’évènement dans un peu plus de trois ans. Ainsi c’est dans cet optique que la Fédération Béninoise de Football (FBF) et la Fédération Nigérienne de Football (FNF) ont déposé leur candidature commune au siège de la CAF au Caire (Egypte).

En effet l’information relayée par Ghanasoccernet.com fait état de la divulgation de cette nouvelle par le président de la Fédération Algérienne de Football Salah Bey Aboud qui lui aussi était au Caire pour déposer les dossiers de candidature de son pays. « Je viens de déposer officiellement le dossier de candidature pour la CAN 2025 (…) Le Nigéria et le Benin on déposé un dossier commun en plus du dossier marocain » a fait savoir le patron du football algérien.

La date limite des dépôts de candidatures étant fixé à ce vendredi 16 décembre, beaucoup de pays ont déposer leur candidatures. En plus de l’Algérie, du Maroc, l’Afrique du Sud , le Sénégal et la Zambie sont les autres pays à officialiser leur candidatures.

Comme indiqué par la CAF, les visites d’inspections auront lieu entre le 05 et le 25 janvier 2023. Puis le 10 février 2023, le Comité exécutif de la CAF va délibérer sur le nom du/des pays choisi(s) pour accueillir l’édition de la CAN 2025.

Wiwsport.com