Cette fois, c’est bel et bien terminé. Comme pressenti, Fernando Santos n’a pas survécu à l’élimination du Portugal face au Maroc en quart de finale du Mondial 2022. Dans un communiqué diffusé ce jeudi soir, la Fédération portugaise de football (FPF) a officialisé la séparation avec son désormais ex-sélectionneur. Les deux parties sont parvenues à un accord « pour mettre un terme au parcours de grand succès qui avait débuté en septembre 2014 », a indiqué la FPF, dont la direction « lancera maintenant le processus visant à choisir le prochain sélectionneur national ».

« Je m’en vais avec le sentiment d’une énorme gratitude. (…) Quand on dirige un groupe, il faut prendre certaines décisions difficiles. C’est normal que tout le monde ne soit pas content des choix que j’ai fait », a réagi Fernando Santos dans une vidéo publiée sur le site de la fédération. L’entraîneur portugais de 68 ans avait affirmé samedi dernier, à l’issue du dernier match de Coupe du monde, qu’il n’envisageait pas de démissionner, mais la presse locale assurait depuis que les dirigeants de la FPF souhaitaient écourter son mandat, censé durer jusqu’à l’Euro 2024.

Um 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼 histórico. 🏆🏆 Obrigado por tudo, Mister. 🇵🇹 #VesteABandeira

A historical 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗰𝘆. 🏆🏆 Thank you for everything, Coach. 🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB

— Portugal (@selecaoportugal) December 15, 2022