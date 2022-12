Ça y est on connait désormais l’affiche de la finale de la 22e édition de la Coupe du monde. Ce sera France – Argentine prévue ce dimanche au stade Lusail Iconic Stadium à 15 H GMT.

France, la passe de deux pour battre un record vieux de 60 ans !

Vainqueur du Maroc 2-0 hier , les champions du monde en titre vont jouer leur 4e finale de coupe du monde après 1998, 2006 et 2018. Froide de réalisme durant toute la compétition, la France a ainsi fait honneur à son rang en sortant déjà des poules alors que depuis 2006 le vainqueur de l’édition précédente sortait dès la phase de groupes.

Une fois la malédiction du champion brisé, les Bleus ont tour à tour éliminé la Pologne en 8es de finale, l’Angleterre en quarts et le Maroc en demi pour rejoindre l’Argentine en finale de la Coupe du monde.

En quête d’un doublé dimanche, l’équipe tricolore pourrait devenir la première nation de football à conserver son titre en coupe du monde depuis 60 ans. La dernière sélection à réaliser cette performance est le Brésil de Pelé, d’Amarildo et de Vavà double champion du monde en 1958 et 1962.

L’Argentine , une troisième étoile qui fuit depuis 36 ans

En face, la bande à Hugo Lloris aura l’Albiceleste sur son chemin du doublé. Montant en puissance au fil des matchs et de la compétition, l’Argentine a su miser sur sa force collective mais également sur son « Messi » étincelant depuis le début du tournoi pour arriver en finale presque contre les faveurs des pronostics. Après l’Australie en huitièmes, les hommes de Lionel Scaloni ont battu les Pays-Bas et la Croatie pour revenir en finale huit ans plus tard.

Amené par un public extraordinaire, les doubles champions du monde rêvent d’un troisième sacre mondial depuis 1986 avec la génération des Diego Maradona, Valdano et Burruchaga. Trente-six ans plus tard, toujours pas de titre en coupe du monde pour l’équipe Bleu et ciel. Pire, deux finales ont été perdu entre temps. En 1990 contre l’Allemagne de l’Ouest et en 2014 encore contre la mannschaft « réunifiée » dans le mythique stade du Maracanã de Rio.

L’enjeu de cette finale dans le magnifique antre du Lusail Stadium est donc énorme pour les deux nations qui peuvent marquer d’une encre indélébile l’histoire de la plus prestigieuse des compétitions internationales. Qui réussira à gagner sa troisième étoile ? Réponse ce dimanche !

wiwsport