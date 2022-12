L’ASC Ville de Dakar a été éliminée en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des clubs champions après son revers enregistré (53-37) face aux Mozambicaines de Costa Do Sol cet après-midi. Les championnes du Sénégal qui faisaient leur début dans cette compétition, rentrent à la maison avec une seule victoire.

Pas de second exploit du club de la municipalité dakaroise. L’ASC Ville, troisième de son groupe affrontait sur le parquet de l’université Eduardo de Mondlane le Costa DO Sol, deuxième de la poule A, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des clubs champions édition 2022. Une rencontre qui a tourné en faveur des Mozambicaines qui n’ont jamais tremblé devant leur public, malgré l’énorme débauche d’énergie des joueuses d’Ousmane Diallo lors du premier quart-temps (10-11).

Les partenaires de Diango avaient pris un excellent départ, mais, dans le deuxième quart-temps, le Costa Do Sol avait refait son retard et dominait à la pause avec 8 points de plus (21-29). L’équipe mozambicaine a ensuite pris les commandes du match dans le troisième quart-temps (42-27) et remporte la victoire (53-37).

Du côté de l’équipe sénégalaise, Fatoumata Traoré a été la meilleure marqueuse de la rencontre, avec 11 points, épaulée par Foune Cissokho auteure de 8 points et Fatoumata Diango qui a réussi à marquer deux paniers à trois points. En revanche Couna Ndao a complètement raté son match, malgré son temps de jeu conséquent, 23 minutes et 12 secondes passées sur le parquet, la reine de la dernière saison n’a jamais réussi à scorer dans cette rencontre, bien dommage. L’aventure s’arrête donc pour l’équipe championne du Sénégal.

wiwsport.com