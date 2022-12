Reading a entamé des pourparlers avec son défenseur Amadou Salif Mbengue afin de le prolonger vu ses bonnes performances récemment.

Pour repousser l’intérêt grandissant de certains clubs envers Amadou Salif Mbengue, Reading veut blinder son joueur qui dernièrement vaut beaucoup de satisfaction à la formation de Championship. Recruté libre en septembre dernier, le défenseur sénégalais s’est imposé dans l’effectif de Reading et mieux dans le « onze » de l’équipe mais jusque là ne bénéficie que d’un contrat à court terme soit jusqu’en janvier 2023 (date de l’ouverture du mercato hivernal).

Patient au début de son aventure en Championship en attendant son heure, Amadou Mbengue a toujours été apprécié par ses dirigeants. Lors de son arrivée, le directeur des opérations à Reading Mark Bowen déclarait : « Amadou a été patient et professionnel pendant les semaines qu’il a passées autour du premier groupe sur les terrains d’entraînement et il a gagné ce contrat à court terme avec le club ».

Ses qualités et son engagement envers le club font que Reading veut assurer sa continuité en le prolongeant au plus vite selon les informations de Football Insider. Dans une forme étincelante, Amadou Salif Mbengue a été aligné sept fois titulaire sur les huit derniers matchs de Reading en Championship où il a notamment marqué le but vainqueur contre Coventry City.

