Voir trois joueurs sénégalais sous les couleurs d’une même équipe dans un match de championship c’est arrivé samedi dernier à l’occasion de la rencontre entre Reading et Coventry dans le cadre de la 22e journée du championnat.

Au coup d’envoi du match, seul Amadou Salif Mbengue, l’ancien du FC Metz a été choisi dans le onze de départ. Le défenseur sénégalais d’ailleurs auteur d’une très bonne prestation sanctionnée d’un but, l’unique réalisation de cette partie, a été rejoint sur la pelouse de Madejski d’abord par Mamadou Loum Ndiaye à la 67e minute puis par Naby Sarr qui a pris la place du Ghanéen Baba Rahman 10 minutes plus tard.

Les trois joueurs sénégalais se retrouvent ainsi sur le même terrain pour défendre les mêmes couleurs, celles du Reading. Ce qui n’était jamais arrivé en deuxième division anglaise. Les Royals deviennent ainsi le premier club de la League championship à avoir aligné trois Sénégalais dans un match.

Amadou Mbengue 🇸🇳

Mamadou Loum 🇸🇳

Naby Sarr 🇸🇳

Reading had three Senegalese players on the pitch vs. Coventry; the first ever Championship club to do this. #readingfc pic.twitter.com/n9SlK0wrEE

— Talk Reading (@TalkReading) December 13, 2022