Rêvez et réalisez votre rêve sans forcément quitter le continent, tel est le leitmotiv de la Basketball Africa League qui va démarrer la troisième saison en mars prochain. Comme en 2022, Dakar, Caire et Kigali sont les villes retenues pour abriter respectivement les trois étapes de la compétition.

Au micro de wiwsport, le président de la BAL Amadou Gallo Fall s’est dit satisfait des résultats de la nouvelle ligue africaine et a abordé les innovations et ambitions de la BAL saison 3.

Quel bilan tirez-vous des deux saisons écoulées ?

Les résultats ont dépassé même nos prévisions. Nous avons de très grosses ambitions pour cette ligue. Nous avons fait des projections et un planning sur ces 5 premières années d’abord que nous considérons comme des années d’investissement. Nous prenons tout en charge par rapport aux équipes et à l’organisation. Mais pour pouvoir pérenniser, il nous faut continuer à trouver des partenaires qui vont travailler à nos côtés parce qu’ils partagent notre vision par rapport à notre volonté de créer quelque chose d’important en Afrique. Nous avons déjà des partenaires de qualité qui nous motivent à aller de l’avant. En plus des résultats sur le terrain, avec l’intérêt des supporters en Afrique et dans la diaspora avec 600 millions d’engagements à travers les réseaux sociaux.

Quelles sont les perspectives pour la prochaine saison ?

D’abord, c’est de vraiment consolider tous les acquis. D’essayer de ne ménager aucun effort pour continuer à parfaire le modèle. Avec là où on en est avec la pandémie, on espère ne pas avoir de restrictions pour pouvoir vraiment remplir nos salles. On est à fond dans la promotion pour que le public puisse avoir accès aux matchs. L’année dernière, on a fait comme on pouvait. On a connu certaines difficultés parce que c’était nouveau, on découvrait le TER ici au Sénégal. Nous avons commencé les discussions depuis très longtemps pour voir comment faciliter le déplacement des passionnés de basket et des supporters en général.

Concernant le jeu, quelles sont les innovations ?

Continuer à parfaire le produit c’est aussi que les équipes viennent se préparer et recrutent de très bons joueurs. Nous avons aussi notre programme Elevate qui va revenir avec quelques innovations. Là où l’année dernière on avait assigné des joueurs en fonction de leurs nationalités et des clubs qui étaient présents dans la ligue, on va avoir une draft cette année. Nous avons donné l’opportunité à ces joueurs de jouer à Johannesburg pendant les dernières phases des éliminatoires et elles se sont très bien comportées. Ces jeunes vont revenir dans la BAL et les équipes auront l’opportunité de les drafter comme le fait la NBA. Les franchises font le travail de reconnaissance pour mesurer leurs besoins et essayer d’attirer les joueurs.

Nous allons aussi continuer à attirer du talent en dehors de l’Afrique, de la diaspora. Nous organiserons un Combine à Paris les 15 et 16 janvier prochain. 30 joueurs seront identifiés et ils vont venir de la G-League et un peu partout d’Europe. Ils cherchent toujours du travail et les équipes de la BAL seront invitées là-bas et ils vont travailler avec des coachs NBA et de la BAL pour permettre aux équipes de recruter de nouveaux talents.

Plusieurs activités ont eu lieu lors de l’édition précédente notamment le forum des Young Leaders. Est-ce que ces activités outre basketball sont prévues ?

L’accent sera mis sur le produit sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. Nous allons organiser beaucoup plus d’activités. Comme on le dit, nous présentons notre ligue comme une ligue de divertissement. C’est vrai que le basket est le noyau mais nous voulons aussi que l’excellence africaine s’exprime autour de ce que nous faisons. De la mode à la musique, tout ce qui est art, nous trouverons des points d’activités.

Peut-on s’attendre un jour à ce que le Sénégal abrite le Final Four ?

Pourquoi pas, nous sommes ouverts. Nous avons signé un contrat de 3 ans pour abriter les finales à Kigali. Maintenant cela va être ouvert et nous sommes en train d’étudier des propositions qui viennent de différents pays et nous cherchons toujours à aller vers là où nous avons les meilleures conditions pour continuer à développer ce produit qui est authentiquement africain mais qui va générer de l’intérêt de partout dans le monde.

A quelle mesure est-il important d’avoir un modèle sportif tel que la BAL en Afrique ?

C’est important que l’Afrique ait un niveau professionnel qui n’a rien à envier au reste du monde pas seulement dans le basket mais dans tous les sports. J’étais à Doha au début de la Coupe du monde et de voir ce qui s’est fait là-bas en termes de développement d’infrastructures sportives. Et c’est le même élan avec lequel nous avons approché notre initiative ici. Nous voulons travailler avec les autorités publiques comme le privé pour voir la multiplication d’infrastructures. Pour pouvoir accueillir des événements de niveau mondial. Un jour, l’Afrique organisera la Coupe du monde de basket j’en suis certain. Pour cela, il faut commencer dès maintenant à construire. Mais aussi instaurer une culture de sport business. Qu’on comprenne que nous avons dans notre ADN l’utilisation du sport comme outil de développement économique et social.

wiwsport