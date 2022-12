Opposé à Aston Villa en amical ce jeudi, Villarreal s’est imposé 1 à 0, grâce notamment un Nicolas Jackson passeur décisif.

Avant la reprise des matchs en club, Villarreal affûte un peu plus ses armes. Ce jeudi 15 décembre, le Sous-Marin Jaune disputé son troisième match amical dans cette trêve pour la Coupe du Monde. Une rencontre qui a opposé les hommes de Quique Setién à Aston Villa.

Au Villa Park, ce sont les Espagnols qui s’imposent face à la formation de leur ancien entraîneur, Unai Emery, sur la plus petite des marges grâce à un but d’Etienne Capoue. Le milieu de terrain français a profité d’une passe décisive opportuniste de Nicolas Jackson pour marquer à la 78e. De quoi plaire beaucoup plus aux Villans pour l’international sénégalais.

¡Y llegamos al final en Villa Park! Un tanto de Capoue en la 2ª parte decide un choque igualado y de rodaje para amarillos y villanos. El conjunto de Setién mostró orden y trabajo y detuvo las intentonas del conjunto inglés. pic.twitter.com/t4e78iif3j — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 15, 2022

