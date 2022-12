Malgré l’élimination aux portes de la finale, Walid Regragui a préféré retenir la performance exceptionnelle et historique du Maroc dans cette coupe du monde.

Battu 2-0 en demi-finale de la coupe du monde par la France, le Maroc est tombé les armes à la main. Après avoir conquis le coeur de ses supporters et de toute l’Afrique, les Lions de l’Atlas n’ont pas su rivaliser face aux champions du monde en titre pour un peu plus entrer dans l’histoire du football. Néanmoins pour le sélectionneur marocain Walid Regragui, cette défaite n’enlève en rien ce qui a été fait dans ce tournoi.

« On a donné le maximum, c’est le plus important. On a eu quelques blessés, on a perdu Aguerd à l’échauffement, Saïss, Mazraoui à la mi-temps (…) Contre une équipe comme la France, la moindre erreur se paie cash. On ne peut pas passer en finale avec le déchet de la première période. C’était beaucoup mieux en seconde période, même si le deuxième but nous tue. Ça n’enlève pas tout ce qu’on a donné avant. » a déclaré Regragui au micro de TF1.

Wiwsport.com