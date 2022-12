La neuvième journée en retard du championnat de Ligue 2 s’est jouée ce mercredi avec la victoire de Walydaan sur Oslo FA.

Le duel de milieu de tableau entre Walydaan et Oslo FA a clôturé la neuvième journée du championnat national de Ligue 2. Ce jeudi au stade Maninag Soumaré , Walydaan a battu Olso FA sur la plus petite des marges pour à la sixième place du classement avec un bilan de trois victoires, quatre nuls et deux défaites.

Par contre Olso FA occupe la huitième place du classement après avoir concédé son deuxième revers de la saison à l’issue de cette neuvième journée de Ligue 2.

