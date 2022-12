Capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris qui va disputer sa deuxième finale de coupe du monde d’affilée s’est exprimé après la victoire 2-0 en demi-finale contre le Maroc.

Décisif ce soir comme pratiquement durant tout le tournoi, Hugo Lloris s’est satisfait de la qualification des Bleus face aux Lions de l’Atlas en demi finale de la coupe du monde. Le capitaine tricolore s’est exprimé au micro de TF1 à la fin de la rencontre.

« Déjà, c’était l’objectif avant le match de ce soir mais on a tellement souffert, on a tellement fait d’efforts qu’on sort d’un match comme celui-ci vidé mais satisfait du travail accompli. On se donne une opportunité en or de faire rentrer l’équipe de France dans l’histoire du football. Une deuxième finale en quatre ans et même si tout n’a pas été parfait.On a été fort dans les moments importants et on a su souffrir quand il le fallait. Et voilà maintenant il faut profiter de cette soirée, et demain se mettre à la récupération pour mettre tous les atouts de notre côté pour être en jambes dimanche » a t’il déclaré.

Le gardien de Tottenham d’aborder la finale contre l’Argentine prévue ce dimanche. Pour le recordman de sélection des Bleus, ce sera « une grande finale » contre la bande à Lionel Messi. « C’est une grande finale, il y a tout pour une grande finale. L’Argentine est une très grande équipe qui le montre depuis quelques temps maintenant en enchaînant les trophées. Ils ont montré combien ils étaient compétitif tout au long de cette Coupe du monde. Et bien sûr ils ont ce joueur, qui a marqué l’histoire de notre sport mais on a aussi les arguments de notre côté pour répondre et faire une grande finale, il y a tout pour un grand match mais il faudra faire basculer ta rencontre de notre côté » espère le portier de l’équipe de France.

Wiwsport.com