30 jours avant le premier match du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Algérie 2022, le gouvernement algérien et le Comité d’organisation local ont lancé officiellement le compte à rebours du tournoi au cours d’un événement spécial.

Le coup d’envoi du CHAN sera donné le 13 janvier 2023 et le premier match sera joué à Alger lorsque l’Algérie, pays hôte, affrontera la Libye, championne d’Afrique 2014, dans le stade flambant neuf de Baraki.

Le ministre algérien des Sports et de la Jeunesse, M. Abderrazak SEBGAG, accompagné de Djahid ZEFIZEF, président de la Fédération algérienne de football (FAF), des membres du Comité d’organisation local (COL) et du président, Rachid OUKALI, de M. Abderrazak HAMMAD, président du Comité olympique algérien, des maires des quatre villes hôtes, des responsables des sports des quatre villes hôtes et des représentants des ministères ont assisté au lancement du compte à rebours.

Stades du CHAN retenus

Stade Baraki, Alger (40 000 places)

Le stade Baraki, nouvellement construit, se dresse comme un bel élément de la capitale, Alger. Il accueillera le match d’ouverture et la finale du prochain Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies. Construit dans la banlieue d’Alger, le nouveau stade incarne la modernité des nouveaux stades algériens au même titre que Douera ou Tizi Ouzou.

Stade du 19 mai 1956, Annaba (56 000 places)

Le stade du 19-Mai-1956 à Annaba est l’un des plus grands stades d’Algérie en termes de capacité. Il a ouvert ses portes le 10 juillet 1987. L’enceinte a été rénovée en vue du prochain Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies (CHAN). Abritant l’USM Annaba Football Club, le stade du 19 mai 1956 a été inauguré lors d’un match de qualification pour les Jeux olympiques d’été de 1988 entre l’Algérie et le Soudan (3-1). Le tout premier but avait été marqué par le Soudanais Kamel Mohamed à la 12e minute.

Stade Miloud Hadefi, Oran (40 000 places)

D’une capacité de 40 000 places, le tout nouveau stade olympique Miloud Hadefi d’Oran a été inauguré en juin 2023 par le président algérien, Son Excellence Abdelmadjid Tebboun, en prévision des Jeux méditerranéens qu’il a accueillis depuis. Il fait partie du complexe olympique d’Oran et a déjà accueilli deux matchs internationaux : Guinée et Nigeria.

Surnommé « Japoma » en raison de sa conception similaire au stade de Douala, le stade Miloud Hadefi d’Oran est un véritable joyau architectural et sera l’une des attractions du prochain CHAN TotalEnrgies Algérie 2022.

Stade Chahid Hamlaoui, Constantine (22 000 places)

Situé à 500 km à l’est d’Alger, le stade Chahid Hamlaoui de Constantine fait peau neuve en vue du prochain CHAN TotalEnergies Algérie 2022. Le stade d’une capacité de 22 000 places, siège du club de l’Est CS Constantine, a ouvert ses portes le 05 juillet 1973. Le premier match dans ce stade a été joué le mercredi 3 avril 1974, lors de la finale du championnat militaire.

Le 17 novembre 1978, le stade Chahid-Hamlaoui a accueilli le premier match amical de l’équipe nationale algérienne, contre son homologue du Congo (3-0).

En prévision du CHAN TotalEnergies Algérie 2022, le stade a été équipé d’une nouvelle pelouse en gazon naturel et d’un écran géant. Il a également bénéficié de la restauration des tribunes, du renforcement de la toiture, de la construction de nouvelles entrées et passerelles, ainsi que de l’équipement des portes en matériel de billetterie électronique.

wiwsport.com avec CAF