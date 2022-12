La saison 3 de la BAL va démarrer en mars prochain. La Basketball Africa League a fait l’annonce du début de la nouvelle saison dans ses locaux à Dakar.

Dakar, Caire et Kigali sont à nouveau choisis pour abriter les rencontres de cette 3ème édition. Il y aura 2 conférences Sahara et Nil. Les matchs à élimination directe (Finals se tiendront à Kigali comme en 2021 et 2022.

La Conférence Sahara sera en lice du 11 au 21 mars 2023, à Dakar. La capitale égyptienne Caire va accueillir les équipes de la Conférence Nil (26 avril – 6 mai 2023). Les Finals auront lieu du 21 au 27 mai dans la salle de 10 000 places de Bank Kigali Arena. Notons que pour cette nouvelle édition c’est l’AS Douanes qui va représenter le Sénégal parmi les 12 clubs en lice. Les Gabelous qui avaient pris part à la première édition de la BAL s’étaient arrêtés en quart de finale. La BAL donne rendez-vous en février prochain pour parler des participants de l’édition 2023 mais aussi la composition des conférences.

La vente des billets sera lancée début 2023, les fans peuvent déjà montrer leur intérêt pour l’événement à travers le site de la compétition. La BAL prévoit une grande campagne marketing pour attirer les férus de basket du monde entier.

La BAL Combine (fenêtre de recrutement des 12 clubs) aura lieu du 15 au 16 janvier à Paris. La BAL Elevate (draft des jeunes de la NBA Academy qui vont intégrer l’effectif des 12 clubs qualifiés) est prévue au mois de février. Rappelons que pour les effectifs des clubs : 8 joueurs nationaux, 4 étrangers (2 Africains d’origines) et 1 jeune de la BAL Elevate. Cela fait 1 total de 13 joueurs.

Rappelons la finale de la dernière édition s’est jouée le 28 mai passé. Le club tunisien US Monastir a battu Petro de Luanda de l’Angola (83-72). Un match qui s’est joué devant 10 000 spectateurs donc à guichets fermés dans le BK Arena. La saison 2022 du BAL a présenté des joueurs de 23 pays d’Afrique, d’Europe et des États-Unis, a atteint des fans dans 214 pays et territoires en 14 langues – dont les 54 pays africains – et a généré plus de 600 millions en ligne engagements récapitule la BAL.

