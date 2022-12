Ancien gardien de but colombien, Faryd Mondragon a expliqué le phénomène de l’ascendance psychologique des gardiens face aux tireurs lors des séances de tirs aux buts dans cette coupe du monde.

A l’occasion d’un point de presse animé ce lundi par le Groupe d’Etude Technique de la FIFA, l’ancien portier de la Colombie a tenu à donner l’explication sur un phénomène qui a pris de l’ampleur durant cette 22e édition de coupe du monde. En effet, les gardiens ont vraisemblablement pris le dessus sur les tireurs de penalty dans ce mondial puisque selon les chiffres de la FIFA il y’a un taux d’arrêt de 36 % de penalties (en 90 ou 120 minutes) dans ce mondial.

Pour Faryd Mandragon , l’explication est sur le fait que les gardiens ont pu s’adapter très rapidement aux nouvelle règles de la FIFA. « La façon dont les gardiens de but se sont adaptés aux nouvelles règles a été incroyable. Surtout pour avoir le timing, la concentration de laisser un pied sur la ligne et avoir l’explosivité pour arriver à arrêter le ballon. Nous sommes très heureux que ce soit une Coupe du Monde extraordinaire pour les gardiens jusqu’à présent. Les quatre gardiens qui ont amené leur équipe nationale en demi-finales ont été décisifs, non seulement en termes de sauvetages dans le jeu et en étant impliqués dans la construction des actions, mais aussi dans les tirs au but » .

