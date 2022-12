Dauphin des Lions depuis des mois maintenant, le Maroc va certainement détrôner le Sénégal sur le continent et récupérer le fauteuil de leader africain au classement FIFA. Présents au mondial Qatar 2022, les Lions de l’Atlas ont gagné assez de points pour devancer les champions d’Afrique.

Les Marocains ont gagné plus de points que les Lions depuis novembre 2021. Avec déjà 5 matchs disputés à la Coupe du monde, le Maroc reste sur un match nul (Croatie) et 4 victoires de rang sur des adversaires pas toujours modestes : la Géorgie, la Belgique, le Canada, l’Espagne et le Portugal. Des vis-à-vis qui sont mieux placés au classement FIFA, excepté les Canadiens et donc qui vont faire grimper le Maroc au tableau FIFA de cette fin d’année.

Contrairement au Sénégal qui a obtenu deux victoires, mais face à des adversaires qui sont derrière au classement FIFA (Qatar 50e et Equateur 44e à la dernière parution). Sachant que chaque victoire obtenue en phase finale de la Coupe du monde vaut 50 points jusqu’aux huitièmes de finale et qu’une victoire en quart de finale équivaut à 60 points, le Maroc est assuré de devancer le leader africain depuis 4 ans, le Sénégal. D’ailleurs, selon nos calculs, les Lions de l’Atlas devraient sortir de la compétition avec, au moins, un total de 1666.87 points (soit 103.37 points gagnés dans ce mondial).

Ce qui donnerait à la sélection de Regragui, une avance nette de 79.64 points sur les Lions qui devraient compter 1587.23 points au prochain classement. Au-delà de cette première place africaine qui lui est promise, le Maroc pourrait creuser l’écart s’il arrive à Battre la France en demi-finale, mercredi prochain.

Pour l’heure, l’information de taille est que le Sénégal va perdre son fauteuil de leader africain après 4 ans de règne. Serait-ce un passage de témoin entre les Lions de la Téranga et les Lions de l’Atlas ? Les prochains mois nous en diront davantage.

