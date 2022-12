La sensation du côté du Reading FC. Arrivé libre l’été dernier en provenance du FC Metz, Amadou Salif Mbengue ne cesse d’impressionner les supporters des Royals depuis qu’il a fait sa première contre Wigan, le 17 septembre dernier. Capable de jouer partout en défense mais également au milieu de terrain, le Sénégalais de 20 ans porte déjà son équipe.

Samedi dernier, à l’occasion de la 22e journée de Championship, l’ancien pensionnaire de Génération a réalisé un match XXL face à Coventry City. Il était de loin le joueur le plus impressionnant côté Reading FC avec à la clé l’unique but de la victoire des Royals, sa première réalisation en carrière pro, lui qui jouait son neuvième match de la saison.

Cerise sur le gâteau, l’ancien pensionnaire de Génération Foot figure dans l’équipe type de cette 22e journée, tout comme son compatriote Iliman Ndiaye. De retour à la Coupe du Monde, le milieu offensif de 22 ans s’est encore une fois illustré avec Sheffield United en délivrant une sublime passe décisive sur le but de Billy Sharp qui a offert les trois points aux Blades face à Huddersfield.

