A l’occasion d’un point de presse du TSG (Technical Study Group) de la FIFA , l’ancien joueur Nigérien, Sunday Oliseh a fait le diagnostic des performances des équipes africaines dans cette coupe du monde 2022.

Le Groupe d’étude technique (Technical Study Group) de la FIFA dans cette coupe du monde 2022 a tenu un point de presse ce lundi pour faire l’analyse des performances des équipes dans cette 22e édition de la Coupe du monde qui se déroule au Qatar.

Accompagnés de l’ancienne légende du football allemand Jurgen Klinsmann, Alberto Zaccheroni, Cha Du-Ri, Sunday Oliseh, Faryd Mondragon et Pascal Zuberbühler ont livré leurs analyses sur les nations qui ont jusque là fait forte impression dans ce mondial. Ancien international nigérien reconverti en entraineur, Sunday Oliseh a confié être sous le charme des performances des équipes africaines dans ce tournoi. Pour l’ancien joueur des « Super Eagles » , nul doute c’est « le meilleur tournoi que l’Afrique a connu » avec le Maroc qui a atteint les demi-finales mais aussi le Sénégal qui a réussi à passer la phase de poules « sans son meilleur joueur ».

« C’est le meilleur tournoi que l’Afrique a connu. Pas seulement que pour la première fois, nous avons vu une équipe africaine et arabe atteindre les demi-finales, mais aussi parce chaque équipe africaine engagée a remporté au moins un match. Le Sénégal a réussi à se qualifier pour le deuxième tour sans son meilleur joueur, et en jouant très bien. » a t’il déclaré.

L’ancien défenseur du Nigéria de révéler le secret de l’équipe nationale du Maroc qui a réussi à atteindre le dernier carré de la compétition en étant par la même occasion la première nation africaine à jouer les demi-finales de la coupe du monde. Sunday Oliseh juge ainsi le niveau technico-tactique des Lions de l’Atlas qui défient les Bleus de Didier Deschamps ce mercredi dans la deuxième demi-finales du mondial.

« Le Maroc, c’est l’équipe qui a le mieux animé sa compacité défensive durant tout le tournoi. Il y a eu des sacrifices de toute l’équipe sans ballon. Ils ont aussi un joueur qui, à mon avis, fait un énorme travail : Sofiane Amrabat, qui comble beaucoup les lacunes. Et quand ils sont en phase de défense, les Marocains jouent beaucoup en triangles. Dans ce cas, il est difficile pour l’adversaire de faire une passe et de briser les lignes facilement sans avoir une forte opposition. Et quel a été le résultat ? Le Maroc n’a encaissé qu’un seul but, non pas marqué par les adversaires, mais contre leur camp. » a fait savoir M. Oliseh

