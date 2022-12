Pas de podium pour le Sénégal au terme de la Coupe d’Afrique des juniors de triathlon disputée à Dakhla (Maroc), samedi passé. En effet Chérif Malainy Diop et Seynabou Cissé Ba ont terminé respectivement au 5ème et 4ème rangs de cette compétition qui attribue des points qualificatifs pour le Mondial de la catégorie prévue en 2023.

Sur la dizaine de nations annoncée à cette Coupe d’Afrique de Dakhla, seuls le pays hôte et le Maroc ont répondu présent. Et dans cette dualité entre Lionceaux de l’Atlas et Lionceaux de la Téranga, la suprématie est revenue aux autochtones. Il en demeure pas moins que nos deux représentants à savoir Seynabou Cissé Bâ d’Espoir Club Natation (ECN) et Chérif Malainy Diop du Club nautique de Ngor ont été de belles performances même. Et en attendant d’avoir les résultats officiels de la part de la World Triathlon (WT), les temps approximatifs sont de 1 heure 14 minutes 34 secondes pour Seynabou Cissé Bâ et 1h02mn52s pour Chérif Malainy Diop.

Avant la tenue de cette Coupe d’Afrique de Dakhla, les deux athlètes sénégalais conduits par le DTN Ibrahima Kamara, ont subi sur place un camp d’entraînement ayant pour thème: le projet sportif. Ce conclave technique d’une semaine articulée autour de 3 séances par jour a été dirigé par le coach marocain Lahcene Onaceur et son homologue sénégalais qu’est Ibrahima Kamara.

