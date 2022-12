Samba Kassé Diakhaté et Lidy Ndiaye sont deux internationaux sénégalais alors que Kader Diallo est dans l’antichambre de la Tanière. La paire Kader Diallo et Samba Kassé Diakhaté est habituée à jouer ensemble tout comme le duo formé de Samba Kassé Diakhaté et Lidy Ndiaye. Dès lors, il est très facile de muer ces deux paires susmentionnées en une redoutable triplette capable d’aller jusqu’au bout d’un concours donné. Et ce fut le cas hier dimanche comptant pour la 2ème journée du Championnat national de pétanque.