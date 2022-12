Pour le compte du dernier match de la neuvième journée du championnat de Ligue 1, l’AS Douanes a battu Diambars sur la plus petite des marges ce lundi au stade Ibrahima Boye.

Avec 15 points au compteur, Diambars troisième du championnat se déplaçait ce lundi au stade Ibrahima Boye pour rencontrer l’AS Douanes avec comme objectif de remporter la victoire pour être seul leader du classement.

En face l’AS Douanes premier relégable avait besoin d’une victoire impératif pour ne pas compromettre ses chances de rester dans l’élite la saison prochaine. Avec seulement un succès après 8 journées, Douanes était dans le dur depuis le début de la saison et tardait à lancer véritablement sa saison.

Ainsi dans ce match qui a démarré tambour battant, Il aura suffi moins d’une minute aux gabelous pour passer devant au score dès le début du match sur un but de Saliou Gueye (1e). Quelques minutes plus tard, le joueur de l’AS Douanes va récidiver à la 33e minute pour signer le deuxième but de son équipe et donner un avantage confortable aux gabelous devant le Diambars juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, Diambars va toutefois continuer à pousser pour revenir au score malgré une Bonn défense coté gabelous. Ils parviendront à réduire le score à la 74e minute de jeu mais vont être réduits à dix une minute plus tard. La tache semble alors compliqué pour le club académicien qui doit refaire son retard en étant en infériorité numérique. Un autre carton rouge cette fois ci du coté de l’AS Douanes va offrir alors une fin de match intense entre les deux équipes qui terminent le match à égalité numérique.

Malheureusement le temps va manquer à Diambars qui concède sa quatrième défaite en championnat et rate par la même occasion le coche. De son coté l’AS Douanes reste toujours relégable mais compte désormais neuf point à égalité avec la Linguère (12e) qui bénéficie d’un meilleur différence de buts.

