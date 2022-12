Dans le choc au sommet de la D1 féminine, Dakar SC grâce à Fanta Sy, Adjaw Edmée Onesima Diagne et Jeanne Coumba Niang a battu difficilement la tenante du titre USPA (3-2). Les deux buts parcellois ont été inscrits par l’attaquante internationale sénégalaise Hapsatou Malado Diallo. Fort dés de ses 4 succès de rang, Dakar SC conforte son fauteuil de leader tandis que l’USPA dégringole au pied du podium.

Le promu AFA Grand-Yoff aussi a reçu et battu Gazelles de Bignona (2-0) pour sa 4ème victoire consécutive. Auteur du doublé, Salimata Ndiaye a permis au club grand-yoffois de titiller Dakar SC en tête du classement.

L’autre promu, le Casa Sports (5ème, 6 pts) a courbé l’échine (0- 2) chez les Sirènes de Grand-Yoff (3ème, 9 pts). Grâce à des buts de Pascaline Bassène et de Fatou Sonko, Sirènes quitte la 5ème pour la 3ème place. L’équipe des Aigles de la Médina (9ème, 3 pts) par l’entremise d’Awa Kassé et Ndèye Cissé, a décroché sa 1ère victoire devant les Dorades de Mbour et cède la dernière place au Kaolack FC (10ème, 1 pt) qui est allé contraindre au nul (1- 1) Lycée Ameth Fall (11ème, 1 pt).