Le milieu offensif de Sheffield United a raconté en quelques mots son aventure avec les Lions au Qatar.

De retour en club après l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Iliman Ndiaye est déjà chaud. Aligné d’entrée contre Huddersfield Town en Championship ce samedi, le joueur de Sheffield United s’est illustré en délivrant une superbe passe décisive à Billy Sharp sur l’unique but de la victoire de Blades (1-0) qui conservent leur deuxième place du classement.

John Egan wins the header, Iliman Ndiaye dribbles beautifully and Billy Sharp dinks it home. Today's goal. 🔥😍 pic.twitter.com/3HLBTL7I8t — Sheffield United (@SheffieldUnited) December 10, 2022

À la fin de la rencontre, l’international sénégalais de 22 ans s’est présenté devant les caméras de son club, l’occasion de revenir sur ces dernières semaines, notamment sur sa participation à la Coupe du Monde.

« Après la fin de la Coupe du Monde, je me concentrais déjà sur ce match (contre Huddersfield). J’ai beaucoup apprécier (à la Coupe du Monde). J’ai vraiment adoré, j’ai vraiment beaucoup appris en jouant dans de grands matchs importants. Ça donne envie aller à la prochaine (Coupe du Monde), donc tu vas juste travailler de plus en plus dur », a déclaré le joueur aux 5 sélections.

