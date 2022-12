Impressionnant depuis qu’il a commencé son aventure avec Reading FC, Amadou Salif Mbengue a une nouvelle fois démontrer qu’il était indispensable dans le dispositif de Paul Ince. Pour la reprise de la Championship anglaise ce samedi, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a permis aux Royals de l’emporter 1 à 0 au Madejski Stadium.

Le sénégalais de 20 ans a marqué de la tête à la 57e minute sur une passe décisive Tom McIntyre. Son premier but en carrière pro permet à Reading FC de s’installer au milieu du tableau de la D2 d’Angleterre. À noter que Mamadou Loum Ndiaye, de retour de la Coupe du Monde, a participé à cette rencontre. Tout comme Naby Sarr qui revient d’une blessure.

It’s probably for the best that Andy Carroll didn’t join Mbengue with that celebration 😂 Focus firmly on England now! #readingfc pic.twitter.com/vNn9Z4tl9f

— Ji-Min Lee (@JmlJourno) December 10, 2022