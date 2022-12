La deuxième division anglaise reprend ses droits après une petite pause de quatre semaines due à la Coupe du Monde au Qatar. Cet après-midi, à 15h 30, Sheffield United d’Iliman Ndiaye reçoit Huddersfield dans le cadre de la 22e journée du championnat. L’attaquant sénégalais qui a retrouvé les siens quelques heures après la défaite du Sénégal contre l’Angleterre en huitièmes de finale du mondial sera de la partie. Son entraîneur a décidé de le titulariser. Ndiaye dans une bonne dynamique avant cette trêve internationale va ainsi tenter de rester sur cette lancée et s’inscrire son 10e but de la saison sous les couleurs.

Here's how Heckingbottom's Blades line up vs @htafc. ✊

Anel Ahmedhodzic, Ciaran Clark and James McAtee all start, whilst fit again quartet Sander Berge, Oli McBurnie, Max Lowe and Jayden Bogle join the bench.

𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐎𝐍 𝐘𝐎𝐔 𝐁𝐋𝐀𝐃𝐄𝐒! 🔴 pic.twitter.com/lsEf7t2KLM

