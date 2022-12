Au terme d’une première période à jeu égal, le Maroc a réussi à ouvrir le score peu avant la pause et mène donc face au Portugal (1-0).

Si loin, si près pour le Maroc. Dans leur quart de finale historique dans cette Coupe du Monde au Qatar, les Lions de l’Atlas réalisent à la mi-temps un excellent résultat devant le Portugal. Très solides défensivement, les hommes de Walid Regragui se sont parvenus à concrétiser leur première véritable occasion et mènent donc au score.

Youssef En-Nesyri, qui a sauté plus haut que tout le monde dans la défense portugaise, a ouvert la marque à la 42e minute après un excellent travail d’Azzedine Ounahi et après un bon centre de Yahia Attiyat-Allah. Le Portugal a mieux fini la première période mais le Maroc a tout pour aller chercher une victoire historique.

A sensational En-Nesyri header sees the Atlas Lions in the lead.#FIFAWorldCup | #Qatar2022

