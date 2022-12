Manuel Neuer s’est cassé la jambe en pratiquant le ski pendant ses quelques jours de vacances. Il s’est fait opérer et ne reviendra plus avant la fin de saison.

Voilà une entrée dans le classement des blessures les plus inattendues pour un footballeur. Alors qu’il venait de subir avec l’Allemagne une terrible désillusion à la Coupe du Monde avec une élimination dès la phase de groupes, Manuel Neuer voit sa saison prendre une tournure bien plus cauchemardesque. Le gardien de but du Bayern Munich s’est blessé de manière pas pro.

En effet, le capitaine de la Mannschaft et du club bavarois s’est fait très mal à la jambe en pratiquant non pas du football mais plutôt du ski. « Salut les gars ! Que dire, la fin d’année aurait définitivement pu mieux se passer... Alors que j’essayais de me vider la tête en faisant du ski de randonnée, je me suis cassé le bas de la jambe », a écrit le portier de 36 ans sur son compte Instagram.

Le pire dans tout ça, c’est que Manuel Neuer s’est fait opérer et ne rejouera pas avant la fin de cette saison en cours. « L’opération d’hier s’est très bien passée. Un grand merci à l’équipe médicale ! Cependant, ça fait mal de savoir que la saison en cours est terminée pour moi », a-t-il indiqué d’avance. Un coup manuel de la part de Neuer, une vraie catastrophe pour le Bayern Munich.





