Pikine handi basket Club a remporté la 1ère édition du tournoi de para-basket «4 Grands» en battant en finale Plateau (49-34) hier, jeudi au terrain basket du DUC. Le tournoi était dédié au président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), Me Babacar Ndiaye.

Victorieux des demi-finales en écartant respectivement Thiès (43-19) et Mbour (26-09), Pikine handi basket Club et Plateau se sont affrontés en finale de la 1ère édition du tournoi de para-basket « 4 Grands ». Toutefois, Plateau qui avait perdu la finale du Championnat national en 2021 face à Pikine (33-47), n’a pas réussi à prendre sa revanche. Il a encore perdu face à son bourreau, Pikine handi basket Club.

Le double champion en titre 2019 et 2021 a sorti le grand jeu pour s’imposer sur le score de 49-34. En plus du trophée, Pikine handi basket Club rentre avec une enveloppe financière de 200.000 FCFA. Le malheureux fina- liste, Plateau se console avec un montant de 100.000 FCFA. Les deux autres demi-finalistes, Mbour et Thiès ont eu droit chacune à une enveloppe financière de 50.000 FCFA.

La finale s’est jouée devant un nombreux public et en présence des autorités de marque telles que le président du Comité national paralympique, Santi Sèye Agne et le chargé des compétitions de la Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB), Atoumane Gaye. Ce dernier a représenté le parrain, Me Babacar Ndiaye, empêché.

Le démarrage du prochain Championnat national de para- basket est calé début février.

Avec Stades