Révélé au grand public en 2021 grâce à son exploit aux barrages qualificatifs pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, Mouhamed Diop reste sur son piédestal de champion.

Passé tout juste de refaire la performance cette année, celui qui porte le surnom de KingCJ0 a tout de même été sacré champion Nord-Américain en 2022. A la veille d’une nouvelle saison remplie de rêves et de projets, l’international américain sur le jeu eFIFA nous partage son actualité. Sa première sélection, son échec aux play-offs du mondial, son contrat…, il dit tout à travers wiwsport.com.

Le fil de l’entretien

Alors quelle est l’actualité de Mouhamed avec l’esport ?

Pour l’instant je profite des vacances avec la fin d’année. Je me prépare tout de même pour la nouvelle saison qui arrive. Les activités étaient intenses lors de la campagne écoulées mais là c’est la trêve. Je sors d’un exercice riche en émotions et j’en ai tiré beaucoup d’enseignements, beaucoup de choses positives également.

Vous sortez d’une saison pleine, quel bilan en tirez-vous ?

J’ai franchi un cap dans ma jeune carrière de gamer. J’ai gagné un championnat régional et j’ai été appelé en sélection nationale américaine pour la première fois. Je m’étais d’ailleurs qualifié aux barrages pour la Coupe du monde. Malheureusement, j’ai perdu en finale du championnat américain, la MLS. J’ai clôturé cette année avec une 5e place au ranking régional, c’est bien mais j’espère mieux faire.

Plus jamais le drapeau du Sénégal avec Mouhamed Diop après avoir représenté les USA ?

Non on ne sait jamais ! Juste que le Sénégal ne dispose pas encore de sélection nationale, du coup, quand l’Amérique a fait appel à moi, j’ai tout de suite accepté. Toutefois, j’ai toujours clamé mon attachement à mon pays d’origine, le Sénégal mais aussi l’Afrique en général. Mais qui sait ? On verra bien à l’avenir si je pourrai représenter le Sénégal.

Quelles sont les nouvelles sur le plan contractuel, allez-vous changer de franchise ?

Là, je suis en train de préparer la nouvelle saison de championnat (Ligue Américaine) avec mon équipe. Je viens de renouveler mon contrat pour une année. Une option que j’ai faite de prolonger par année contrairement à ce que font les autres joueurs professionnels. Ma carrière se passe bien jusque-là, je m’en sors aussi pas mal avec mon salaire. Donc en gros rien à dire, je suis à DC United depuis 4 ans et je m’y sens bien.

Vos objectifs pour l’année 2023 ?

Je ne me fixe pas de limites par rapport au futur ! Pour la prochaine saison, j’aimerais déjà retrouver les play-offs pour la Coupe du monde. Encore une fois, j’aimerais gagner le championnat américain et tout autre titre en jeu. Mais l’objectif majeur sera de se qualifier à la Coupe du monde en équipe et en individuel. Je rêve de Coupe du monde !

Où en êtes-vous avec les études ?

Les études suivent naturellement leur cours, tout se passe comme prévu. Je m’en sors pas mal avec les horaires et la vie en club. Actuellement je suis en quatrième année de ma licence en finance. Voilà, à côté de la passion de l’esport, il y a aussi les études et pour ça, on y est à fond. Ils peuvent aller de pair les études et l’esport et Dieu merci j’y arrive jusque-là.

Pouvez-vous confirmer qu’on gagne un meilleur salaire aux USA qu’au Sénégal ?

Oui je crois bien ! Mais je pense que tout dépend des résultats qu’on fait aussi au sein du club. Le salaire d’un top gamer américain devrait être supérieur à celui d’un top Gamer sénégalais. Ici (aux USA), le salaire mensuel d’un joueur est compris entre 500 et 6000 dollars (environ 300.000 et 3.700.000 FCFA).

wiwsport.com avec (Propos recueillis par Jean Joseph)