Une académie de tennis aux normes internationales va voir le jour à Diamniadio. Ce complexe sera érigé sur un terrain de 7 hectares octroyés par l’Etat et accueillera les épreuves de tennis des Jeux olympiques Dakar 2026. L’infrastructure abritera 14 courts de terres battus et sera labélisée par Rolland Garros. Les bâtiments du campus de l’université Amadou Mahtar Mbow qui devraient être utilisés dans le cadre du village olympique ont été achevés et équipés.

Toutefois, le nombre exact de disciplines et sports n’est pas encore connu. Le comité d’organisation des JOJ Dakar 2026 est entrain de mener une réflexion sur les systèmes de qualification et devrait donc agir d’ici juillet 2023 pour la liste définitive des disciplines et sports. En attendant, le badminton, une discipline passionnante mais assez méconnu des sénégalais tente de se frayer un chemin pour figurer sur la liste des disciplines lors des JOJ Dakar 2026. D’ailleurs, après deux ans d’existence, le comité national de promotion du badminton (CNPB) au Sénégal est officiellement devenu une fédération avec mission d’organiser, développer et de promouvoir la pratique du badminton sur l’ensemble du territoire national.