La neuvième journée de Ligue 1 se joue ce weekend sur toutes les pelouses sénégalaise. L’une des affiches phare de cette journée est le match entre Teungueth FC et Casa Sports prévu ce dimanche.

Après avoir repris son fauteuil de leader grâce à sa victoire 3-1 sur Guédiawaye FC ce mercredi en marge de la 8e journée, le Casa Sports va se déplacer à Ngalandou Diouf pour faire face au Teungueth FC 7e du championnat.

Si l’équipe championne en titre est sur une bonne dynamique avec 5 victoires , 2 nuls et une seule défaite , ce n’est pas le cas pour Teungueth battu il y’a deux jours par l’AS Pikine (2-0) et qui totalise 3 victoires, 3 défaites et 2 nuls après huit journées. Outre ce bilan assez moyen, les hommes de Mbaye Badji ne gagnent plus depuis 5 matchs (3 défaites et 2 nuls) et n’ont plus connu le goût du succès depuis la 3e journée contre Génération Foot.

Près de deux mois sans succès donc pour le TFC qui espère se relancer face à la bande d’Alioune Badara Faty auteur d’une saison correcte jusque-là.

