L’AS Ville de Dakar qui devait disputer son premier match de la Coupe d’Afrique des Clubs ce vendredi à 8h30 GMT, fera finalement ses débuts ce samedi 10 décembre.

Le match Ville de Dakar vs Overdose Basket n’aura donc pas lieu. Pour cause, les camerounaises n’ont pas effectué le déplacement à Maputo pour prendre part à la compétition. Le groupe B sera réduit à quatre équipes avec l’ASC VD, Ferroviaro de Maputo (champion 2019), Armée patriotique du Rwanda et Sporting club Alexandria (Egypte).

L’AS Ville de Dakar fera ses débuts demain contre le Sporting Club à 11h00 GMT.

Programme du Jour (GMT)

11h00: Interclube vs Kenya Port

13h30: Ferroviario vs Armée Rwanda

16h00: Costa Do Sol vs ASB CNSS

BASKET221